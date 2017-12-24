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КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН

Неділя, 24 грудня 2017, 05:52
КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН

КНДР вважає, що рішення ООН про посилення санкцій проти Пхеньяна є актом війни.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї, передає Reuters.

"Сполучені Штати бояться завершення нашої розробки ядерної зброї, тому стають дедалі більше божевільними у спробах нав'язувати найсміливіші санкції та тиск на нашу країну", - наголосили в МЗС КНДР.

"Ми будемо продовжувати розвиток нашого ядерного озброєння, спрямованого на принципове викорінення ядерних загроз США, шантажу та ворожих кроків шляхом встановлення практичного балансу сили з США", - підкреслили у Пхеньяні.

"Ми повністю відкидаємо вигадану Вашингтоном і його союзниками резолюцію про санкції як загрозу суверенітету нашої республіки, як акт війни, що руйнує світ і безпеку на Корейському півострові", - йдеться у заяві.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

Теми: КНДРООНСШАсанкції
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