Доба в АТО: 3 обстріли, 1 боєць ЗСУ загинув
За минулу добу, 23 грудня, бойовики 3 рази порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ загинув.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Російсько-окупаційні війська зривають домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят, яке мало розпочатися 23 грудня у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей вздовж лінії розмежування сторін", - йдеться у заяві.
Впродовж минулої доби зафіксовано 3 факти порушення перемир’я з боку бойовиків.
Бойовики обстріляли підрозділи ЗСУ, які виконують завдання поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського.
"Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню", - наголошують у штабі АТО.
У районі Світлодарської дуги загинув 1 військовослужбовець ЗСУ.