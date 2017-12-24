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Через сніг і вітер на Луганщині без світла - майже 3 тисячі абонентів

Неділя, 24 грудня 2017, 16:57

Негода в Луганській області залишила повністю без електроенергії 4 населені пункти, ще 3 - частково.

Про це повідомляє "Луганське енергетичне об'єднання" у Facebook.

"Зимова негода знову залишила без світла частину підконтрольної території Луганщини. Так, за оперативною інформацією станом на 13:30 24 грудня, повністю знеструмлено 4 населених пункти, частково - 3. Загалом без світла перебувають 2964 абонентів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 24 грудня в Україні - пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях подекуди 25 м/с, на дорогах вночі місцями ожеледиця, окрім південних регіонів.

Також очікується сніг та дощ по всій території країни.

Українська правда

Теми: Луганська областьстихійне лихопогода
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