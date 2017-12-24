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Саакашвілі порадив Порошенку "серйозно задуматися про найближчі перспективи"

Неділя, 24 грудня 2017, 16:52
Саакашвілі порадив Порошенку серйозно задуматися про найближчі перспективи

Лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі порадив президенту Петру Порошенку "серйозно задуматися про найближчі перспективи". 

Про це Саакашвілі заявив, прокоментувавши акцію "Кава на Хрещатику", що відбулася у центрі Києвіа 24 грудня. 

"У будь-який момент свого президентства, у будь-якому селі Грузії, я збирав більше людей, не роздаючи цукерки й каву. Коли чинний президент найбільшої країни в Європі не може зібрати більше людей на свою підтримку, ніж сьогодні зібралося на головній площі країни, а на його думку це йому зараз найбільше і потрібно, йому пора серйозно задуматися про свої найближчі перспективи", - заявив Саакашвілі. 

На його думку, сьогоднішній день "незаперечно довів, що країна вже активно задумалася про свої перспективи без цього президента".

Як відомо, у центрі Києва відбулася акція "Кава на Хрещатику", яку анонсували як захід "противників щотижневих протестів" Міхеіла Саакашвілі.

Українська правда 

Теми: СаакашвіліПорошенко
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