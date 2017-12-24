Літаки "Антонова" перевозитимуть європейські супутники
Завод "Антонов" підписав контракт з французькою компанією "Боллоре".
Про це 24 грудня повідомив президент Петро Порошенко.
За його повідомленням, літаки АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них.
"35 років тому у небо вперше піднявся Ан-124 "Руслан". Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків. Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії "Боллоре", - зазначив глава держави.
35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 «Руслан». Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків.— Петро Порошенко (@poroshenko) December 24, 2017
Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії «Боллоре». АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них pic.twitter.com/bLbMtV5jQ8