Кадиров розповів про терористів, які йдуть у Чечню через Грузію
Неділя, 24 грудня 2017, 18:02
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що влада регіону має інформацію про терористів, відправлених атакувати республіку.
Про це Кадиров повідомив в ефірі програми "Підсумки тижня" на телеканалі НТВ, пише РІА "Новости".
"Ми чули гасла цих шайтанів, що вони говорять: "Ми прийдемо до Росії, ми вам покажемо, ми підірвемо, ми знищимо". У нас є інформація про декілької, їх відправили здійснювати теракти в Чечню, вони дійшли до Грузії", - заявив Кадиров.
Він додав, що у Чечні на них "чекають, щоб відразу забрати і знищити".
"Ми всі канали, входи-виходи контролюємо. Тому що якщо вони дійдуть, то дійсно здійснять теракт і ми заздалегідь маємо знати, де і чим вони займаються", - додав він.