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Порошенко святкуватиме Різдво двічі

Неділя, 24 грудня 2017, 22:24

Президент Петро Порошенко заявив, що святкуватиме Різдво двічі - 25 грудня та 7 січня.

Про це він сказав під час привітання християн, які святкують Різдво за григоріанським календарем.

"Обирати собі календар - це є особисте право кожного, а от завдання держави - гарантувати таке право і дати можливість вибору. Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства", - сказав Порошенко.

Окрім того, Порошенко у своєму привітанні згадав, що сьогодні виповнюється 80 років від дня народження українського політика, публіциста, Героя України В’ячеслава Чорновола.

"Важливо знати, аналізувати і виконувати його настанови. "Нам потрібні реформи, а не революції, - вчив Чорновіл, - сила закону, а не закон сили; добробут народу, а не всенародні злидні; суспільна злагода, а не затята ворожнеча; демократія, а не диктатура", - процитував слова Чорновола Порошенко.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск у різдвяний Святвечір закликав звільнити всіх викрадених людей.

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