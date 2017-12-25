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У гуртожитку Запоріжжя стався вибух, є загиблі

Понеділок, 25 грудня 2017, 01:04

У запорізькому гуртожитку по вулиці Бородінській, 4 двоє людей загинули в результаті вибуху.

Про це повідомляє 061.ua.

У гуртожитку за адресою вул. Бородінська, 4а ударною хвилею вибило вікно в одній з кімнат першого під'їзду. Поліцейські викликали рятувальників, оскільки вхід в приміщення було заблоковано.

В результаті вибуху загинули чоловік і жінка. Загиблому відірвало руку.

 

За попередньою інформацією вибухнула граната. Загиблий чоловік був раніше судимий за вбивство і за зберігання зброї. У 2012 році він вистрілив жінці в голову, проте постраждала претензій не мала, тому чоловіка покарали тільки за зберігання зброї.

 

Теми: вибухЗапоріжжя
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