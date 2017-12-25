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Співробітниця одеської мерії попалася на п'яному водінні

Понеділок, 25 грудня 2017, 03:19
Співробітниця одеської мерії попалася на п'яному водінні

В Одесі патрульні поліцейські зупинили автомобіль Nissan Micra, за кермом якого була співробітниця міськради в стані алкогольного сп'яніння.

Про це пише Думська.

При складанні протоколу жінка вела себе неадекватно, ображала патрульних поліцейських і намагалася вдарити журналіста, який знімав те, що відбувається на камеру. Весь цей час з нею поруч перебувала дитина, яка їхала з нею в машині, поки її не зупинили.

У соцмережах впізнали дебоширку. Нею виявилася заступниця начальника департаменту надання адміністративних послуг Одеської міськради Діана Тирновенко.

В патрульній поліції прокоментували, що машину в результаті поставили на штрафмайданчик.

Теми: Одесаполіція
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