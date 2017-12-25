ЗМІ: Трамп представить Конгресу список кремлівських злочинців

Білий дім до кінця січня представить Конгресу США "Кремлівську доповідь" - перелік високопоставлених російських чиновників і бізнесменів, близьких до російської влади. Щодо фігурантів цього списку згодом можуть бути запроваджені санкції.

Про це заявив колишній головний координатор санкційної політики Держдепартаменту США, експерт вашингтонського Atlantic Council Деніел Фрід виданню Коммерсант.

Складання такого переліку передбачено законом "Про протидію противникам США за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаним президентом Дональдом Трампом в серпні.

За словами Фріда, потрапляння в цей список не означає, що проти цих конкретних людей будуть автоматично запроваджені санкції.

"Припускаю, що фігуранти цього переліку не відразу зіткнуться з практичними наслідками - наприклад, фінансовими. Проте сам факт потрапляння в цей список збільшує ризик того, що в майбутньому проти його фігурантів будуть запроваджені санкції", - сказав він.

"У самому законі (CAATSA) не сказано, що ця доповідь ляже в основу нового санкційного списку. Але я не стану приховувати той факт, що багато членів Конгресу США хотіли б використовувати його саме таким чином", - пояснив Фрід.

У відповідь на питання про можливість включення в "Кремлівську доповідь" глав МЗС і Міноборони Росії Сергія Лаврова і Сергія Шойгу Фрід сказав, що це "не відповідало б призначенню доповіді".

За його словами, в список можуть потрапити люди "з близького кола президента, причетні до протизаконних схем і дій".

"Кілька таких людей уже внесені владою США до санкційного списку - я говорю, наприклад, про [бізнесменів] Геннадія Тимченко і Аркадія Ротенберга", - уточнив фахівець.

"Ця доповідь - відповідь США, і перш за все американського Конгресу, на те, що сталося в 2016 році, коли Росія втрутилася в наші вибори. І не тільки в наші, а й в політичні процеси в Європі. Він також в цілому відображає занепокоєння американських законодавців діями Росії на зовнішньополітичній арені, включаючи її політику щодо України", - пояснив Фрід.

У разі, якщо стосовно фігруантов списку будуть запроваджені санкції, то, крім заборони на в'їзд в США, вони втратять доступ до банківських рахунків, якщо трансакції банку, що зберігає їх заощадження, йдуть через США.

Фрід пояснив, що це може стосуватися і європейських банків.

"Якщо той чи інший європейський банк здійснює операції з залученням фінансової системи США, то може торкнутися і його. Як правило, якщо влада США вносить людину в SDN (Specially Designated Nationals List - список громадян особливих категорій) вона втрачає доступ до послуг більшості західних банків. Така практика", - розповів Фрід.