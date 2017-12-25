У Москві автобус влетів у підземний перехід, є загиблі та поранені

У Москві в районі станції метро "Слов'янський бульвар" пасажирський автобус в'їхав у натовп людей.

Телеканал "РЕН ТВ" опублікував відео, на якому видно, що автобус на великій швидкості з'їжджає у пішохідний перехід, збиваючи людей.

За попередніми даними, 5 людей загинули, ще 15 отримали поранення, пише РІА "Новости".

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело, правоохоронні органи розглядають різні версії ДТП, основна - технічна несправність.

Інший співрозмовник видання, близький до влади Москви, повідомляє, що "версія теракту зараз ніде не звучить, вона не розглядається".

Телеграм-канал Life опублікував відео, на якому видно, як автобус в'їжджає У пішохідний перехід. На записі видно, що автобус стоїть на зупинці, починає рух, після чого в'їжджає в перехід, де перебувають люди.

За інформацією "Mash", автобус корпоративно обслуговував інноваційний центр "Сколково".

Автобус стояв на зупинці, ймовірно, хотів перепаркуватися, але водій не впорався з кермуванням.

За кермом автобуса перебував 58-річний Віктор Тихонов, вранці його перевіряли на алкоголь і він був тверезий.

У Одинцовській транспортній компанії Віктор відпрацював 30 років. За весь цей час, за словами керівництва, до нього особливих нарікань не було. У цій же конторі працює і його син

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, водій автобуса хотів перепаркуватися.

"Він стояв на місці, хотів перепаркуватися, проте не впорався з керуванням і з'їхав в перехід", - зазначило джерело.