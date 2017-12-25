Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві автобус влетів у підземний перехід, є загиблі та поранені

Понеділок, 25 грудня 2017, 14:29

У Москві в районі станції метро "Слов'янський бульвар" пасажирський автобус в'їхав у натовп людей.

Телеканал "РЕН ТВ" опублікував відео, на якому видно, що автобус на великій швидкості з'їжджає у пішохідний перехід, збиваючи людей.

За попередніми даними, 5 людей загинули, ще 15 отримали поранення, пише РІА "Новости".

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело, правоохоронні органи розглядають різні версії ДТП, основна - технічна несправність.

Інший співрозмовник видання, близький до влади Москви, повідомляє, що "версія теракту зараз ніде не звучить, вона не розглядається".

Телеграм-канал Life опублікував відео, на якому видно, як автобус в'їжджає У пішохідний перехід. На записі видно, що автобус стоїть на зупинці, починає рух, після чого в'їжджає в перехід, де перебувають люди.

За інформацією "Mash", автобус корпоративно обслуговував інноваційний центр "Сколково".

 
Автобус стояв на зупинці, ймовірно, хотів  перепаркуватися, але водій не впорався з кермуванням. 
 
 

За кермом автобуса перебував 58-річний Віктор Тихонов, вранці його перевіряли на алкоголь і він був тверезий.

У Одинцовській транспортній компанії Віктор відпрацював 30 років. За весь цей час, за словами керівництва, до нього особливих нарікань не було. У цій же конторі працює і його син

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, водій автобуса хотів перепаркуватися. 

"Він стояв на місці, хотів перепаркуватися, проте не впорався з керуванням і з'їхав в перехід", - зазначило джерело.

Теми: Росіянадзвичайна подіяжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Російські офіцери незадоволені Герасимовим і Шойгу - розвідка Британії
Нічна атака БПЛА: у Запорізькій області є влучання – Гуменюк
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: