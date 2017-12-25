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Опитування: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Понеділок, 25 грудня 2017, 15:53
Опитування: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців, опитаних Центром Разумкова, виступають проти реформ, які були прийняті або заплановані у 2017 році.

Згідно з даними опитування, найкраще громадяни України ставляться до реформи освіти - підтримали її 26% опитаних, пише DT.UA.

При цьому 41,8% опитаних були проти, 11,7% ставилися байдуже, 20,5% не змогли відповісти.

До медичної реформи позитивно ставилися 21,2% громадян, 56,9% - негативно, 6,9% - байдуже, 15,0% - не змогли відповісти.

 

Пенсійну реформу підтримали 19,9% респондентів, 56,9% були проти, 6,9% - ставилися байдуже, 16,3% - не змогли відповісти.

До земельної реформи позитивно ставилися 14,6% громадян, 52,3% негативно, 10,5% - байдуже, 22,5% - не змогли відповісти.

Судову реформу підтримували 12,6% респондентів, 49,1% були проти, 11,9% - ставилися байдуже, 26,3% - не змогли відповісти.

До запланованої приватизації державних підприємств позитивно поставилися 12,4% громадян, 49,9% негативно, 12,0% байдуже, 25,7% - не змогли відповісти.

Опитування Центру Разумкова було проведено 6-11 жовтня 2017 року серед 2019 респондентів у всіх регіонах України за виключення окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теми: соціологіяреформи
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