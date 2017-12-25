Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд в Стокгольмі - на їхньому боці

Заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв заявив, що суд Стокгольма задовольнив в основних положеннях позов "Газпрому" до "Нафтогазу".

Як передає РІА "Новости", про це Медведєв заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

"Те, як це представляє українська сторона, називається: плюй в очі - все божа роса", - заявив він.

Також представник "Газпрому" зазначив, що повне задоволення судом вимог російської компанії призвело б "до банкрутства не лише "Нафтогазу", але і України".

Він додав, що поки що російська компанія не отримала виплати за поставлений газ, які стягнув суд, а за три доби прострочення "Нафтогаз" винен "Газпрому" майже 2 мільйони доларів.

Як відомо, 22 грудня НАК "Нафтогаз України" заявив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу по усіх спірних питаннях.

Також Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення, що НАК "Нафтогаз України" не має платити за газ, поставлений "Газпромом" на тимчасово окуповані території Донбасу.