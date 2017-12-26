Ломаченко – найкращий боксер світу за версією Fightnews
Вівторок, 26 грудня 2017, 02:58
Український боксер Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером світу у 2017 році за версією видання Fightnews.com.
Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі випередив у рейтингу інших чемпіонів світу – американця Теренса Кроуфорда (напівсередня вага) і тайця Срісакета Рунгвісаї (найлегша вага).
Як відомо, 9 грудня Ломаченко учетверте захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.
У Нью-Йорку в Madison Square Garden він упевнено переміг чемпіона WBA і IBO у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.
Бій між Ломаченко і Рігондо став першим в історії поєдинком дворазових чемпіонів Олімпійських ігор на профі-рингу.
Олексій Павлиш, УП