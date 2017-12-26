Лондон непокоїться: черговий фрегат вийшов супроводжувати корабель РФ
Вівторок, 26 грудня 2017, 04:58
Британський фрегат "Сейнт Альбанс" супроводжував російське військове судно "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков", коли те небезпечно наблизилось до територіальних вод королівства 25 грудня.
Про це з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії повідомляє Reuters.
У Лондоні занепокоєні зростанням російської активності біля вод королівства.
"Я не буду вагатися в захисті наших вод або терпіти будь-яку форму агресії. Британія ніколи не буде залякана, коли справа стосується захисту нашої країни, нашого народу і наших національних інтересів", - наголосив міністр оборони Британії Гевін Вільямсон.
Як відомо, раніше збройні сили Латвії в безпосередній близькості від державного кордону виявили російські субмарину і буксир.