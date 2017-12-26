Лондон непокоїться: черговий фрегат вийшов супроводжувати корабель РФ

Британський фрегат "Сейнт Альбанс" супроводжував російське військове судно "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков", коли те небезпечно наблизилось до територіальних вод королівства 25 грудня.

Про це з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії повідомляє Reuters.

У Лондоні занепокоєні зростанням російської активності біля вод королівства.

"Я не буду вагатися в захисті наших вод або терпіти будь-яку форму агресії. Британія ніколи не буде залякана, коли справа стосується захисту нашої країни, нашого народу і наших національних інтересів", - наголосив міністр оборони Британії Гевін Вільямсон.

Як відомо, раніше збройні сили Латвії в безпосередній близькості від державного кордону виявили російські субмарину і буксир.