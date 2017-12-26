Голова МЗС Німеччини запропонував ЄС нову модель співпраці з Україною

Брюссель міг би почати будувати відносини з Україною і Туреччиною, спираючись на нову модель, сформовану за підсумками виходу Великої Британії з ЄС.

Про це в інтерв'ю Funke Mediengruppe заявив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель, передає DW.

"Якщо ми зможемо напрацювати розумну угоду з Великою Британією, що регулює її взаємини з Європою після Brexit, вона може стати моделлю, придатною і для інших країн: України і Туреччини", - наголосив міністр.

Габріель вважає, що в найближчі роки ці дві країни не стануть членами Євросоюзу.

"У зв'язку з цим ми повинні подумати про альтернативні форми для ближчого співробітництва з ними", - підкреслив голова МЗС Німеччини.

"Можна подумати про більш тісну взаємодію з Анкарою у форматі митного союзу, але це неможливо, доки ситуація в Туреччині не зміниться", - додав він.