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Голова МЗС Німеччини запропонував ЄС нову модель співпраці з Україною

Вівторок, 26 грудня 2017, 05:50
Голова МЗС Німеччини запропонував ЄС нову модель співпраці з Україною

Брюссель міг би почати будувати відносини з Україною і Туреччиною, спираючись на нову модель, сформовану за підсумками виходу Великої Британії з ЄС.

Про це в інтерв'ю Funke Mediengruppe заявив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель, передає DW.

"Якщо ми зможемо напрацювати розумну угоду з Великою Британією, що регулює її взаємини з Європою після Brexit, вона може стати моделлю, придатною і для інших країн: України і Туреччини", - наголосив міністр.

Габріель вважає, що в найближчі роки ці дві країни не стануть членами Євросоюзу.

"У зв'язку з цим ми повинні подумати про альтернативні форми для ближчого співробітництва з ними", - підкреслив голова МЗС Німеччини.

"Можна подумати про більш тісну взаємодію з Анкарою у форматі митного союзу, але це неможливо, доки ситуація в Туреччині не зміниться", - додав він.

Теми: УкраїнаНімеччинаЄС
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