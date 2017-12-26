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Саакашвілі тішиться, що Новий рік зустрічатиме в Києві

Вівторок, 26 грудня 2017, 14:43

Окружний адмінсуд Києва розгляне по суті позов екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі щодо рішення Міграційної служби відмовити йому в статусі біженця 3 січня.

Відповідне рішення на підготовчому засіданні оголосила суддя Тетяна Скочок, повідомляє "Укрінформ".

"Розгляд позову по суті призначено на 3 січня 2018 року", – сказала суддя.

Водночас суд відхилив клопотання сторони позивача про залучення Міністерства юстиції як третьої сторони.

"Окружний адміністративний суд ухвалив: у задоволенні заяви від 25.12.2017 року про забезпечення позову відмовити", - заявила суддя.

Сам Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook назвав призначення дати судового засідання "маленькою тактичною перемогою".

"Сьогодні окружний адмінсуд мав за вказівкою Банкової скасувати мій статус особи, яка користується захистом, щоб екстрадувати мене до Нового року. Суд відмовився приймати рішення і відклав засідання як мінімум до 3-го січня, то ж Новий рік я точно буду зустрічати в Києві", – написав політик.

Раніше 26 грудня екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що не братиме участі у допиті СБУ, оскільки "повістку йому надали з порушенням".

Теми: Саакашвілісуд
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