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Екс-заступник голови АП намагався повернути вилучений мільйон готівки

Вівторок, 26 грудня 2017, 17:45

Суд відмовив колишньому заступнику глави адміністрації часів президентства Віктора Януковича, екс-главі Сумської облдержадміністрації Юрію Чмирю у поверненні вилучених прокуратурою готівкових коштів.

Про це повідомляє у вівторок речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

6 липня 2017 року в ході проведення санкціонованого обшуку індивідуального банківського сейфу вказаної особи, слідчі виявили та вилучили готівкові грошові кошти в сумі понад 1 мільйон доларів США.

"У подальшому, за клопотанням прокуратури Печерським районним судом міста Києва накладено арешт на вилучені кошти вказаної особи, які ймовірно отримані з неофіційних джерел та з яких не було сплачено податки до державного бюджету", – зазначає Лисенко.

"Разом з цим, у грудні 2017 року слідчим суддею відмовлено власнику в поверненні вилучених грошових коштів. На даний час досудове розслідування триває", – наголосив він.

У ГПУ нагадують, що департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України здійсню досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах колишнім заступником голови АП часів Януковича, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Українська правда
Теми: ЯнуковичсудГенпрокуратура
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