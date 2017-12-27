ЄС розкритикував недопуск Навального до участі у виборах президента РФ

Відмова російської Центральної виборчої комісії (ЦВК) зареєструвати опозиціонера Олексія Навального кандидатом в президенти ставить під сумнів демократичність виборів в Росії.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх зв'язків, пише Радіо Свобода.

У документі наголошується, що в 2013 році Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав порушення прав Навального на справедливий судовий розгляд в Росії.

Звинувачення щодо опозиціонера у справі "Кировлеса" в Брюсселі називають політично мотивованими. В ЄС також вважають, що такого роду звинувачення не повинні використовуватися для відсторонення від участі в політичній діяльності.

Як повідомлялося ЦВК РФ відмовився реєструвати Навального кандидатом в президенти. У відповідь опозиціонер закликав до страйку виборців і анонсував загальноросійську акцію протесту.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про необхідність перевірити заклики Навального до бойкоту виборів на відповідність російському законодавству.

Навальний був двічі засуджений в Росії у справі "Кировлеса". Голова ЦВК Елла Памфілова заявила, що саме через цю судимість опозиціонер не має права балотуватися на пост президента в 2018 році. Навальний називав своє висунення законним.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Брати участь в них мають намір чинний російський президент Володимир Путін, телеведуча Ксенія Собчак, уповноважений з прав підприємців Борис Титов, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, засновник "Яблука" Григорій Явлінський і директор підмосковного радгоспу Павло Грудінін від КПРФ.