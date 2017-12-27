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Україна подасть у суд ООН меморандум про порушення РФ морського права

Середа, 27 грудня 2017, 04:14

Україна подасть меморандум у рамках позову в Міжнародний трибунал ООН з морського права про порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, пише Радіо Свобода.

За її словами, після того, як у лютому 2018 року Україна надасть меморандум, який містить виклад обставин, на які спирається Україна, відбудуться слухання арбітражу.

"Будуть слухання, після яких буде ухвалене рішення про наявність чи відсутність юрисдикції в арбітражу для розгляду цієї справи, тобто перший результат може бути вже в 2019 році", – повідомила Зеркаль.

Вона уточнила, що потім відбудуться слухання справи по суті, і це, за словами Зеркаль, може бути 2021 рік.

Арбітраж ООН з морського права ще в травні визначив графік розгляду позову України проти Росії. І тоді повідомлялось, що Київ має подати документи в арбітраж до 19 лютого 2018 року.

14 вересня 2016 року Міністерство закордонних справ України повідомило про позов в арбітражний трибунал щодо порушень морського права з боку Росії.

У заяві відомства йшлося, що Україна просить трибунал підтвердити її права як прибережної держави і зобов’язати Росію "припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях" відповідно до Конвенції ООН з морського права від 1982 року.

У грудні минулого року за позовом України до Росії за Конвенцією ООН з морського права було сформовано трибунал з розгляду справи "Україна проти Російської Федерації".

Конвенція ООН з морського права була підписана 1982 року і вступила в дію в 1994 році. Вона встановлює поділ морського простору між державами і регулює норми про внутрішні води, відкрите море, виняткову економічну зону, континентальний шельф тощо. Конвенцію ратифікували 159 країн, зокрема Україна і Росія.

Теми: Чорне мореКримРосіяООН
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