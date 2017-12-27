Порошенко зустрів звільнених заручників

Президент Петро Порошенко зустрів біля лінії зіткнення групу з 73 осіб, яких у середу українська сторона забрала в бойовиків у порядку обміну.

Відповідне відео опубліковане на сторінці глави держави у Facebook.

Вони один за одним проходили повз президента, а він тиснув їм руки й обіймав.

Речник Порошенка Святослав Цеголко написав у Facebook, що місце цієї зустрічі тримається в секреті "в цілях безпеки".

За його словами, президент подякував усім визволеним українцям за стійкість.

Після цього усі звільнені з автобусів пересіли на гелікоптери і разом з Порошенком вирушили до Харкова. Звідти усі на літаках полетять до київського аеропорту "Бориспіль".