Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко зустрів звільнених заручників

Середа, 27 грудня 2017, 19:59

Президент Петро Порошенко зустрів біля лінії зіткнення групу з 73 осіб, яких у середу українська сторона забрала в бойовиків у порядку обміну.

Відповідне відео опубліковане на сторінці глави держави у Facebook.

Вони один за одним проходили повз президента, а він тиснув їм руки й обіймав.

Речник Порошенка Святослав Цеголко написав у Facebook, що місце цієї зустрічі тримається в секреті "в цілях безпеки".

За його словами, президент подякував усім визволеним українцям за стійкість.

Після цього усі звільнені з автобусів пересіли на гелікоптери і разом з Порошенком вирушили до Харкова. Звідти усі на літаках полетять до київського аеропорту "Бориспіль".

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкозаручники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: