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Україна переходить на оплату медичних послуг за кожного пацієнта – Супрун

Четвер, 28 грудня 2017, 04:02
Україна переходить на оплату медичних послуг за кожного пацієнта – Супрун
З 2018 року держава буде оплачувати конкретні медичні послуги, надані пацієнтам на різних рівнях медичної допомоги.

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Укрінформ.

"Від 2018 року на первинній ланці, коли кожна сім'я обирає свого лікаря, всі послуги надаються безкоштовно, весь перелік цих послуг надається безкоштовно. В 2019 році перейдемо на безкоштовні послуги спеціалістів в поліклініках, в 2020 році через державну страховку, за яку громадяни заплатили через податки, будемо сплачувати медичні послуги в госпіталях", – підкреслила Супрун.

"У наступному році держава оплатить за новою схемою базовий пакет послуг сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів. Затверджені новий перелік послуг первинної медичної допомоги та нові вимоги до оснащення практики первинної допомоги. Це типовий для європейських країн перелік послуг: консультації, направлення, довідки, профілактичні огляди, основні аналізи. Набір аналізів, які входять у перелік, поступово розширюватиметься", – додала в.о міністра.

Супрун також наголосила, що уряд затвердив 19 нормативних актів щодо запровадження різних етапів медичної реформи. Серед них  положення про створення Національної служби здоров'я, через яку здійснюватиметься оплата за медичні послуги. На початку січня буде оголошено конкурс на посаду голови Служби, і до липня вона буде утворена та розпочне роботу.

Як відомо, раніше Міністерство охорони здоров'я виставило на громадське обговорення 26 номенклатур, які закуповуватимуться міжнародними організаціями за кошти Держбюджету на 2018 рік.

Теми: МОЗ
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