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Brexit не вплине на підтримку Великою Британією України

Четвер, 28 грудня 2017, 05:07

Велика Британія і Канада не планують згортати військову підтримку України.

Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан після свого візиту до Великої Британії, передає Укрінформ.

"Я чудово поспілкувався із державним секретарем із питань оборони Об’єднаного Королівства щодо підтримки України. Ми й надалі координуватимемо наші зусилля",  підкреслив Саджан.

"Ми обговорили шляхи подальшої співпраці у підтримці України. У мене немає сумнівів у продовженні суттєвої допомоги, яку Україні надають Велика Британія та Канада", – наголосив він.

Саджан додав, що одне з найпріорітетніших завдань співпраці – реформування України.

"Ми й надалі злагоджено працюватимемо над розбудовою можливостей Збройних сил України та сприянням реформ, що тривають в Україні", – зазначив міністр оборони Канади.

Теми: УкраїнаВелика БританіяКанада
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