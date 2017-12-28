З атракціонів "Діснейленду" евакуювали людей: відключилася електрика

В американському парку розваг "Діснейленд" закрилися 12 атракціонів через аварію на одній з трансформаторних підстанцій. Гостей парку евакуювали.

Про це заявила офіційний представник парку Сузі Браун, повідомляє D.W.

Зокрема аварія вплинула на роботу району "Toontown", присвяченого класичним персонажам Діснея, "Fantasyland", в якому демонструються персонажі з казок, адаптованих розважальною компанією, і монорельсову систему.

Відзначається, що деякі з відвідувачів застрягли на своїх місцях.

Аварія сталася, коли парк був заповнений відвідувачами у зв’язку з різдвяними канікулами.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити роботу", - повідомили представники парку в Twitter.

PARKS UPDATE: We have experienced a power outage near Mickey's Toontown and Fantasyland. We are working diligently to restore power to the affected areas as soon as possible. Select offerings are now available such as Toontown and “it’s a small world” Holiday. — Disneyland Today (@DisneylandToday) December 27, 2017

Пізніше парк відновив роботу.

"Ми щиро перепрошуємо за незручності для всіх наших гостей, які постраждали від сьогоднішнього відключення електроенергії в "Діснейленді". Ми раді повідомити, що всі атракціони повністю працездатні", - повідомили представники парку в Twitter.

We sincerely apologize for the inconvenience to all of our Guests who were impacted by today’s power outage at Disneyland. We are happy to report that all attractions are fully operational. — Disneyland Today (@DisneylandToday) December 28, 2017

Інформації про постраждалих немає.