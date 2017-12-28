МОК позбавив олімпійських медалей 10 українських спортсменів через допінг

За весь час Міжнародний олімпійський комітет позбавив 10 українських спортсменів медалей, які вони завоювали на Олімпійських іграх 2004, 2008 і 2012 років, через застосування допінгу.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на відповідь Міністерства молоді і спорту на запит.

Зокрема, у зв'язку з вживанням допінгу МОК позбавив Юрія Білонога золотої медалі, завойованої ним у штовханні ядра, і Олену Олефіренко – бронзової медалі, завойованої в академічному веслуванні (Олімпіада-2004 в Афінах в Греції).

Також МОК позбавив Ольгу Коробку срібної медалі в змаганнях з важкої атлетики, Людмилу Блонську – срібною медалі в змаганнях з легкої атлетики, Наталію Давидову – бронзової медалі з важкої атлетики, Дениса Юрченка – бронзової медалі з легкої атлетики, Василя Федоришина – срібної медалі з вільної боротьби, які вони завоювали на літній Олімпіаді-2008 в Пекіні (Китай).

Крім того, МОК позбавив українських спортсменів Юлію Калину бронзової медалі в змаганнях з важкої атлетики та Олександра П'ятницю срібної медалі в змаганнях з метання списа, які вони отримали на Олімпіаді-2012 року в Лондоні (Великобританія).

Агентство відзначає, що у відповіді Міністерства не вказано, але в березні поточного року МОК повідомляв, що позбавив українську спортсменку Вікторію Терещук бронзової медалі в змаганнях з сучасного п'ятиборства, яку вона завоювала на Олімпіаді-2008 в Пекіні, через застосування допінгу.

Раніше Мінспорту повідомило, що ініціювало повернення преміальних спортсменами, позбавленими олімпійських медалей через допінг.

Як відомо, раніше МОК довічно дискваліфікував російського бобслеїста Олексія Воєводу. Його визнали винним у вживанні допінгу.

Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді-2018. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що Кремль на державному рівні організував систему застосування допінгу в російському спорті.

Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором.

Пізніше МОК довічно дискваліфікував ще 11 російських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році.