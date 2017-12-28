Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОК позбавив олімпійських медалей 10 українських спортсменів через допінг

Четвер, 28 грудня 2017, 08:09

За весь час Міжнародний олімпійський комітет позбавив 10 українських спортсменів медалей, які вони завоювали на Олімпійських іграх 2004, 2008 і 2012 років, через застосування допінгу.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на відповідь Міністерства молоді і спорту на запит.

Зокрема, у зв'язку з вживанням допінгу МОК позбавив Юрія Білонога золотої медалі, завойованої ним у штовханні ядра, і Олену Олефіренко – бронзової медалі, завойованої в академічному веслуванні (Олімпіада-2004 в Афінах в Греції).

Також МОК позбавив Ольгу Коробку срібної медалі в змаганнях з важкої атлетики, Людмилу Блонську – срібною медалі в змаганнях з легкої атлетики, Наталію Давидову – бронзової медалі з важкої атлетики, Дениса Юрченка – бронзової медалі з легкої атлетики, Василя Федоришина – срібної медалі з вільної боротьби, які вони завоювали на літній Олімпіаді-2008 в Пекіні (Китай).

Крім того, МОК позбавив українських спортсменів Юлію Калину бронзової медалі в змаганнях з важкої атлетики та Олександра П'ятницю срібної медалі в змаганнях з метання списа, які вони отримали на Олімпіаді-2012 року в Лондоні (Великобританія).

Агентство відзначає, що у відповіді Міністерства не вказано, але в березні поточного року МОК повідомляв, що позбавив українську спортсменку Вікторію Терещук бронзової медалі в змаганнях з сучасного п'ятиборства, яку вона завоювала на Олімпіаді-2008 в Пекіні, через застосування допінгу.

Раніше Мінспорту повідомило, що ініціювало повернення преміальних спортсменами, позбавленими олімпійських медалей через допінг.

Як відомо, раніше МОК довічно дискваліфікував російського бобслеїста Олексія Воєводу. Його визнали винним у вживанні допінгу.

Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді-2018. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що Кремль на державному рівні організував систему застосування допінгу в російському спорті.

Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором.

Пізніше МОК довічно дискваліфікував ще 11 російських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році.

Теми: ОлімпіадаУкраїнаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Олімпіада
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: