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Порошенко доручив відновити переговори з РФ про повернення всіх заручників

Четвер, 28 грудня 2017, 14:39

Президент Петро Порошенко заявив, що дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення українців, які перебувають в ув'язненні на території РФ і на окупованих територіях.

Про це він сказав під час відвідування Одеської області в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення тих, хто знаходиться в Росії, і тих, хто знаходиться на окупованих територіях", – сказав президент.

Він підкреслив, що Україна не може їх ні забути, ні зрадити.

"Ключове – ми пообіцяли, що тих кілька десятків українців, які все ще залишаються в полоні, а також кращих наших воїнів, спецназівців, нацгвардійців – що ми їх повернемо. Повернемо всіх", – сказав Порошенко.

За словами глави держави, Україна буде боротися за кожного свого громадянина.

"Це великий контраст з Російською Федерацією. У нас є багато так званих "їх там немає"... про них ніхто не піклується: ні президент, і батькам сказали забути про них. Це ж ваші діти, чоловіки. Це та прірва, яка зараз відрізняє Україну від Росії. Ми говоримо: заберіть, тільки поверніть нам нашого Сенцова, Сущенка, Кольченка та багато-багато інших", - додав президент України.

Теми: заручникиРосіяСенцов
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