ЦВК пропонує державний експеримент

Центральна виборча комісія ініціює державний експеримент щодо передачі відомостей про підрахунок голосів виборців з виборчих дільниць безпосередньо до комісії.

Пропозиції оформлені у формі законопроекту схвалили на засіданні ЦВК 28 грудня.

"Експериментом передбачено, що відомості про зміст протоколів дільничних виборчих комісій в електронному вигляді будуть передаватися з усіх виборчих дільниць відразу і безпосередньо до Центральної виборчої комісії", – повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначається, що таким чином, українське суспільство та міжнародна спільнота отримають можливість дізнатися про результати підрахунку голосів виборців вже на ранок дня наступного за днем голосування.