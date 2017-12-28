Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Львовом поїзд врізався в "швидку": є постраждалі

Четвер, 28 грудня 2017, 16:02

Поблизу Львова дизель-поїзд врізався в автомобіль "швидкої допомоги".

Про це повідомляє 28 грудня відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в четвер близько 12.30 на залізничному переїзді в селі Давидів, Пустомитівського району.

Троє осіб отримали тілесні ушкодження, з них двоє госпіталізовано.

 

На момент ДТП в автомобілі "швидкої" перебувало четверо осіб – троє отримали тілесні ушкодження, з них двох госпіталізували.

 

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Теми: ЛьвівщинаДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Львівщина
На Львівщині працівника готелю звинуватили у смерті собаки і цуценяти
За добу через обстріли 6 людей загинули, ще 50 поранені
Львів атакували "Калібрами": 7 з 10 ракет збили − ПС
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: