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У Києві подешевшає опалення для населення

П'ятниця, 29 грудня 2017, 04:51

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тариф столичної енергогенеруючої компанії "Київенерго" на опалення для населення на 4,1%.

Про це повідомляє УНІАН.

Так, комісія встановила для "Київенерго" тарифи на послугу з централізованого опалення для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника на рівні 1355,83 грн/Гкал і 31,55 грн за кв. м опалювальної площі на місяць для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку.

Всі тарифи наведені з урахуванням ПДВ.

Теми: опаленнятарифиКиїв
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