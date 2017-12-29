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У розшук в справах Євромайдану оголосили 91 особу – Горбатюк

П'ятниця, 29 грудня 2017, 08:58
У розшук в справах Євромайдану оголосили 91 особу – Горбатюк

У розшуку в справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень. 

Про це в інтерв’ю виданню "Тиждень" розповів голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Зараз у розшуку, якщо мова про справи, які веде наш департамент, перебуває 91 особа. Ми розслідуємо загалом понад 100 кримінальних проваджень. Це понад 3,4 тисячі епізодів злочинних дій, які об’єднані в ці провадження", – сказав він.

За словами Горбатюка, ці провадження департамент групує за подіями. Розгін студентів 30 листопада 2013 року, де загалом 130 постраждалих, об’єднано в одне провадження. І так з усіма іншими епізодами: події на Грушевського та 18 лютого, штурм Майдану, розстріли 20 лютого, "тітушки", убивства й поранення правоохоронців.

Він зауважив, що є і окремі епізоди, що вчинялися не під час піків протистояння. Наприклад, побиття Тетяни Чорновол, викрадення та катування Юрія Вербицького, Ігоря Луценка.

Горбатюк повідомив, що в 2017 році до суду надійшло 27 завершених справ, пов’язаних із подіями Революції гідності, про підозру повідомлено ще 33 особам.

За словами Горбатюка, за весь час розслідувань про підозру повідомили 26 слідчим, 16 прокурорам і 16 суддям. Щодо 13 суддів, 21 слідчого і 12 прокурорів до суду передані обвинувальні акти. Але жодного обвинувального вироку немає.

"Натомість маємо виправдувальний вирок по судді, що засудив автомайданівця (провадження направлялося до суду прокуратурою міста Києва). У провадженнях простежується банальне небажання розглядати їх у судах", – наголосив він.

Теми: Євромайданпрокуратурасуд
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