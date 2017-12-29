Один боєць отримав поранення під Красногорівкою – штаб АТО

28 грудня у зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий отримав поранення.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Внаслідок обстрілу опорного пункту під Красногорівкою отримав поранення і був оперативно евакуйований до військового мобільного госпіталя один український військовослужбовець", – сказав полковник.