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Суд закрив справу проти екс-голови ДУС й зняв арешт із його майна

П'ятниця, 29 грудня 2017, 12:57

Печерський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього голову Державного управління справами Ігоря Тарасюка й зняв арешт із його майна.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на ухвалу суду від 22 грудня.

Зазначається, що відповідне клопотання надійшло в суд 1 серпня. Причина - закінчення строків.

У судовому засіданні прокурор і захисник підсудного підтримали це клопотання.

Тарасюк заявив суду, що він не заперечує фактичні дані скоєння злочину, у якому він підозрюється.

Екс-голова Держуправління справами підозрювався в тому, що в 2006-2007 роках сприяв Вікторові Януковичу і його оточенню в заволодінні комплексом відпочинку "Пуща-Водица" урочища "Межигір'я" загальною вартістю 506 млн гривень.

У рішенні суду зазначено, що Тарасюк не був обізнаний зі схемою заволодіння держвласності й не мав на меті заподіяння збитку державним інтересам.

2 березня 2017 року йому було повідомлено про підозру по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Але потім прокуратура змінила підозру на ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), оскільки не побачила наміру в діях голови Деждуправління справами.

Строк притягнення до відповідальності за цим обвинуваченням становить 5 років, і, відповідно, минув в 2012 році.

Суд задовольнив клопотання, звільнив Тарасюка від кримінальної відповідальності й закрив кримінальне провадження.

Також суд зняв арешт із його майна, а саме з домоволодіння й 4 автомобілів, у тому числі Bentley Brooklands і Porshe 911 Turbo S.

Крім того, суд зняв арешт із пістолета Glock 19, пристрою, візуально схожого на спеціальні технічні засоби для відстеження спецсигналів Protect 1203, 4 золотих злитків, металевої шаблі й 2 ножів.

Як повідомлялося, 2 березня прокуратура повідомила про підозру екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку.

Екс-керівник ДУС фігурував як підозрюваний у кримінальному провадженні за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном - комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", загальною вартістю 540 млн. грн.

ГПУ просила суд арештувати Тарасюка, але той відпустив підозрюваного під заставу у 6,4 млн гривень.

Теми: судКиїв
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