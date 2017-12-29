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На Україну сунуть дощі з мокрим снігом

П'ятниця, 29 грудня 2017, 15:14

В Україні найближчої доби 30 грудня на північно-західну половину країни переміститься порція більш прохолодного повітря з Центральної Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

При цьому, за інформацією синоптиків, решта території країни ще залишиться в теплій повітряній масі.

У суботу погоду в більшості областей України, крім заходу, буде визначати атмосферний фронт.

У західних областях - без істотних опадів, лише на Закарпатті прогнозується дощ з мокрим снігом; температура вночі та вдень від 2 тепла до 3 морозу.

На решті території очікуються часом дощ (вночі у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях сильний дощ); температура протягом доби 1-6 тепла, вдень у південній частині та Дніпропетровській області місцями 8-11.

Вітер в Україні південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 30 грудня вночі невеликий дощ, вдень - помірний. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 3-5 тепла.

У неділю, 31 грудня, в Україні вночі в східних областях прогнозується невеликий дощ, на крайньому заході - невеликий сніг. Вдень в Україні, крім більшості південних областей, також очікується невеликі опади. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, на півдні та сході 0-4 тепла, вдень 0-5 тепла, на півдні 3-8.

У Києві 31 грудня вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0 градусів, вдень 1-3 тепла.

Теми: погода
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