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Бойовики обстріляли позиції АТО з гранатометів попри перемир’я

П'ятниця, 29 грудня 2017, 17:30

Бойовики зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України попри новорічно-різдвяне перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 29 грудня 2017 року.

"Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі Верхньоторецького та шахти Бутівка бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь з гранатометів і стрілецької зброї.

Водночас українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.

На інших ділянках української оборони не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Теми: АТОвійнаДонбасРосія
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