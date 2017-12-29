Бойовики обстріляли позиції АТО з гранатометів попри перемир’я

Бойовики зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України попри новорічно-різдвяне перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 29 грудня 2017 року.

"Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі Верхньоторецького та шахти Бутівка бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь з гранатометів і стрілецької зброї.

Водночас українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.

На інших ділянках української оборони не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню.