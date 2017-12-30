Волкер: РФ хоче, щоб Україна була частиною великої російської орбіти

У Росії хочуть зберегти вплив над Україною в контексті ідеології "великої слов'янської родини" і зробити Київ частиною великої російської орбіти.

Про це в інтерв'ю російської радіостанції "Ехо Москви" заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Я думаю, що Росія хоче, щоб Україна була частиною великої російської орбіти, частиною великої слов'янської сім'ї, мала добрі стосунки з Росією і уряд, дружній до Росії. Але за іронією, на виході виходить рівно протилежне. Уряд України зараз більш скептичний щодо Росії, більш націоналістичний і прозахідний, ніж будь-коли", – наголосив Волкер.

"Я хотів би побачити мир в Україні в 2018 році. І це потребує від Росії відведення військ, озброєнь і будь-якої підтримки з Донбасу. Але для цього потрібні гарантії безпеки. Потрібен час і безпечний простір, щоб можна було виконати вимоги Мінських угод: провести місцеві вибори, провести виборчу кампанію, щоб Верховна Рада почала процес амністії, щоб спеціальний статус регіонів, за який Рада вже проголосувала, був виконаний після виборів. Для всього цього і потрібні миротворчі сили на Донбасі", – додав він.

"Росія вимагає, щоб українці безпосередньо взаємодіяли з проксі-силами в Луганську і Донецьку, які насправді не мають ніякого відношення до цих регіонів. Ці групи не має під собою ні основи, ні легітимності. І навіть за умовами Мінських угод ці сили повинні бути розформовані, а нормальне державне управління відновлено. Повинні бути проведені нормальні вибори в обласні органи влади. І все разом із особливим статусом регіонів, який раніше був схвалений українським парламентом", – зазначив політик.

"Ми хочемо бачити відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки і захисту для всіх громадян України незалежно від національності, етнічної приналежності або релігії. І на більш фундаментальному рівні, як багато разів заявляв президент Трамп, ми хочемо миру", – сказав Волкер, відповідаючи на запитання про те, чого добивається адміністрація президента США стосовно України.

На запитання щодо статусу Криму він відповів: "Ми не визнаємо захоплення Криму Росією, його заявлену анексію. На щастя, в Криму не ведуться активні військові дії, як на Донбасі, так що нам треба зосередитися на вирішенні проблем в тих місцях, де йдуть бої... З Кримом, я думаю, нас чекає довгий період розбіжностей з приводу його статусу".