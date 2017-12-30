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Волкер: РФ хоче, щоб Україна була частиною великої російської орбіти

Субота, 30 грудня 2017, 02:59
Волкер: РФ хоче, щоб Україна була частиною великої російської орбіти

У Росії хочуть зберегти вплив над Україною в контексті ідеології "великої слов'янської родини" і зробити Київ частиною великої російської орбіти.

Про це в інтерв'ю російської радіостанції "Ехо Москви" заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Я думаю, що Росія хоче, щоб Україна була частиною великої російської орбіти, частиною великої слов'янської сім'ї, мала добрі стосунки з Росією і уряд, дружній до Росії. Але за іронією, на виході виходить рівно протилежне. Уряд України зараз більш скептичний щодо Росії, більш націоналістичний і прозахідний, ніж будь-коли",  наголосив Волкер.

"Я хотів би побачити мир в Україні в 2018 році. І це потребує від Росії відведення військ, озброєнь і будь-якої підтримки з Донбасу. Але для цього потрібні гарантії безпеки. Потрібен час і безпечний простір, щоб можна було виконати вимоги Мінських угод: провести місцеві вибори, провести виборчу кампанію, щоб Верховна Рада почала процес амністії, щоб спеціальний статус регіонів, за який Рада вже проголосувала, був виконаний після виборів. Для всього цього і потрібні миротворчі сили на Донбасі",  додав він.

"Росія вимагає, щоб українці безпосередньо взаємодіяли з проксі-силами в Луганську і Донецьку, які насправді не мають ніякого відношення до цих регіонів. Ці групи не має під собою ні основи, ні легітимності. І навіть за умовами Мінських угод ці сили повинні бути розформовані, а нормальне державне управління відновлено. Повинні бути проведені нормальні вибори в обласні органи влади. І все разом із особливим статусом регіонів, який раніше був схвалений українським парламентом",  зазначив політик.

"Ми хочемо бачити відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки і захисту для всіх громадян України незалежно від національності, етнічної приналежності або релігії. І на більш фундаментальному рівні, як багато разів заявляв президент Трамп, ми хочемо миру",  сказав Волкер, відповідаючи на запитання про те, чого добивається адміністрація президента США стосовно України.

На запитання щодо статусу Криму він відповів: "Ми не визнаємо захоплення Криму Росією, його заявлену анексію. На щастя, в Криму не ведуться активні військові дії, як на Донбасі, так що нам треба зосередитися на вирішенні проблем в тих місцях, де йдуть бої... З Кримом, я думаю, нас чекає довгий період розбіжностей з приводу його статусу".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнаРосія
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