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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух у Петербурзі

Субота, 30 грудня 2017, 04:51

Угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух у супермаркеті "Перекресток" у російському Санкт-Петербурзі у середу, 27 грудня.

Про це повідомляють експерти SITE Intelligence Group, які моніторять діяльність угрупування, передає "Радіо Свобода".

Як відомо, вибух стався 27 грудня. 28 грудня президент РФ Володимир Путін визнав цю подію нападом терористів.

До заяви Путіна правоохоронні органи Росії кваліфікували інцидент не за статтею про теракт, а як "замах на вбивство двох і більше осіб".

У результаті нападу в Санкт-Петербурзі загиблих немає, постраждали 18 людей, у лікарнях залишаються дев’ятеро.

Теми: Росіявибух
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