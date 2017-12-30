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Путін привітав Трампа з Новим роком і побажав "рівноправності і взаємної поваги"

Субота, 30 грудня 2017, 22:10

Президент РФ Володимир Путін привітав лідера США Дональда Трампа з новорічними святами та побажав "розвитку відносин між країнами" на принципах "рівноправності і взаємної поваги".

Про це йдеться у привітанні Путіна зі святами на адресу голів іноземних держав та урядів, та керівників міжнародних організацій. 

На переконання Путіна, "у нинішній непростій міжнародній обстановці вибудовування конструктивного російсько-американського діалогу особливо затребуване - задля зміцнення стратегічної стабільності у світі і пошуку оптимальних відповідей на глобальні виклики і загрози", йдеться у повідомленні.

Президент РФ упевнений, що основою для розвитку відносин між РФ та США мають стати принципи рівноправності і взаємної поваги, що дозволить "просунутися у побудові прагматичного співробітництва". 

Теми: ПутінТрампСШАРосія
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