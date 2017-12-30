Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Директора Миколаївського аеропорту заарештували за хабар губернатору

Субота, 30 грудня 2017, 22:36

Директору КП "Миколаївський міжнародної аеропорт" Михайла Галайко обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 2,5 млн грн.

Як повідомляє УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Заводського районного суду Миколаєва.

Раніше Галайко затримали під час передачі неправомірної вигоди голові Миколаївської ОДА Олексію Савченку. 

Представник звинувачення клопотав про утримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 10 млн грн.

Захисник Галайка просив обрати для нього запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, посилаючись на погане самопочуття підзахисного.

Теми: Миколаївсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Миколаїв
УП та фонд savED збирають на укриття для учнів Миколаївського ліцею
Ворожа атака: мер повідомив про масштабну пожежу в Миколаєві
Росіяни вдарили ракетою в об'єкт інфраструктури в Миколаєві
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: