Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ірані третій день тривають протести, є повідомлення про загибель 2 людей

Неділя, 31 грудня 2017, 03:16

Антиурядові протести в Ірані проходять в кількох містах країни. За останні три доби заарештовані десятки осіб, є інформація про загибель двох демонстрантів.

Про це пише Reuters.

Хвиля антиурядових демонстрацій, викликана, зокрема, невдоволенням економічними труднощами і корупцією, стала найбільшою з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що послідували за спірним переобранням тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

Суботні протести збіглися з організованими державою мітингами на підтримку чинної влади і приуроченими до восьмої річниці придушення протестів 2009 року.

Проурядові мітинги проводилися в 1200 містах і селищах, повідомляє державне телебачення.

У той же час антиурядові демонстрації пройшли в ряді міст і в Тегерані, де протестуючі зіткнулися і побили камінням силовиків біля Тегеранського університету.

На відео з міста Доруд, опублікованому в соціальних мережах, видно двох молодих людей, які лежать нерухомо на землі, залиті кров'ю, а голос за кадром говорить, що вони були застрелені поліцією.

Як зазначає агентство цей відеозапис, як і інші, опубліковані під час нинішньої хвилі протесту, не може бути негайно перевірений.

Інші учасники протесту на відео скандували: "Я вб'ю всіх, хто вбив мого брата!"

Демонстранти скандують: "Смерть диктатору", маючи на увазі верховного керівника Аятолу Алі Хаменеї.

У містах Тегеран і Карадж на захід від столиці протестувальники розбили вікна в державних будівлях і розпалили багаття на вулицях.

Зображення, наведені напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, демонструють палаючі сміттєві контейнери і розбиті автобусні зупинки.

 

При цьому генерал Есмаїл Коушері, заступник голови служби безпеки Революційної гвардії в Тегерані, заявив, що ситуація в столиці перебуває під контролем і попереджає, що протестуючі зіткнуться з "залізним кулаком нації", якщо заворушення продовжаться.

"Якщо люди вийшли на вулиці через високі ціни, вони не повинні були скандувати ці (антиурядові) гасла і спалювати суспільну власність і автомобілі", - сказав він.

Сполучені Штати засудили десятки арештів протестуючих, про які повідомляють іранські ЗМІ з четверга.

Президент Дональд Трамп написав в твіттері: "Весь світ розуміє, що хороші люди в Ірані хочуть змін і, крім величезної військової могутності Сполучених Штатів, цих людей найбільше бояться їх лідери".

Теми: Іранмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Іран
Україна розриває угоду з Іраном про уникнення подвійного оподаткування
Білорусь хоче укласти з Іраном угоду про виробництво "Шахедів" – ISW
Військове партнерство Росії та Ірану поглиблюється – Держдеп США
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: