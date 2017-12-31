Доба в АТО: 4 обстріли, бойовики застосували міномети біля Павлополя

Впродовж минулої доби ворог здійснив чотири прицільні обстріли позицій Збройних Сил України. У результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку.

На Приазов’ї противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до низки прифронтових населених пунктів. Зокрема, оборонців Водяного та Гранітного бойовики провокували із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Павлополя агресор застосував, окрім цієї зброї, гранатомети та 82-мм міномети.

На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомила напередодні українська сторона СЦКК, усього з 23 грудня 2017 року, з моменту оголошення безстрокового припинення вогню, зафіксовано 39 обстрілів бойовиками позицій підрозділів ЗС України в зоні проведення АТО, у тому числі 10 – із застосуванням озброєнь, заборонених Мінськими домовленостями.