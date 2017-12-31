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Канада готова працювати над "дорожньою картою" безвізу для України

Неділя, 31 грудня 2017, 09:05

Уряд Канади готовий до обговорення дорожньої карти, що дозволить Україні з часом набути безвізового режиму.

Про це президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Міністр імміграції Ахмед Хусен запевнив нас, що готовий розробити дорожню карту безвізу. Ця дискусія уже ведеться", – заявив він.

"Слід розуміти, що безвізу завтра не буде, але процеси, що призведуть до нього, вже йдуть і ми активно над цим працюємо", – сказав Ґрод.

Він додав, що Канада "досить консервативно ставиться до візових та загалом імміграційних питань".

"Є багато країн, які мають вільну торгівлю з Канадою, але не безвізовий режим. Однак, це питання все ж просувається", – запевнив президент КУКу.

На його переконання, суттєвого прогресу у цьому питанні вдасться досягти вже в осяжному майбутньому.

"Сучасний світ швидко розвивається і економічні зв’язки будуть заохочувати до більшої лібералізації", – зауважив Ґрод.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канадабезвіз
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