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У новорічну ніч трохи похолодає

Неділя, 31 грудня 2017, 13:51

В Україні напередодні нового року температура буде плюсовою на всій території України, внаслідок незначного похолодання в західних і північних областях можливий мокрий сніг.

Про це, посилаючись на синоптика Наталю Діденко, повідомляє в неділю "Інтерфакс-Україна".

31 грудня похолодає на Заході і Півночі, тому можливий мокрий сніг. На Сході, Півдні, в Центрі - одиничний дощ або туман. Температура плюсова.

1 січня новорічну ніч дощ пройде лише на Заході і Сході, вдень повсюдно в Україні переважно сухо, лише на Чернігівщині та Київщині, а також в Закарпатті та Луганщині невеликий дощ.

У Києві 31 грудня є ймовірність невеликого мокрого снігу вдень або ввечері. Найближчої ночі похолодає до 0-2 градусів морозу, вдень очікується +2 +3.

У столиці 1 січня новорічну ніч близько нуля, без істотних опадів, вдень потеплішає до +5, можливий невеликий дощ.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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