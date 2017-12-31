У Москві казаки зірвали виступ української поетеси, її затримала поліція

У Москві казаки заблокували будівлю і зірвали виступ української поетеси Євгенії Більченко, поліція, яка прибула на місце події, її затримала.

Напередодні російська фотожурналіст і волонтер Вікторія Івлєва на своїй сторінці у Facebook повідомила, що у зв'язку з інцидентом у клубі ICON друзі Більченко викликали поліцію.

"У клубі ICON на Болотній набережній казаками було зірвано дружню зустріч з Женею Більченко, чудовим українським поетом. Казаки, як зазвичай, вели себе настільки агресивно, що довелося викликати поліцію. Поліція приїхала, пройшла у клуб крізь оточення казаків, вивела звідти Женю, перевірила її документи, з якими все було у порядку, а потім посадили Женю в машину і повезли у відділення "Якиманка", щоб, як у них кажуть, "пробити по базі". Чим пробивання закінчиться - невідомо", - зазначила Івлєва.

Згодом стало відомо, що поетесу відпустили з поліції без складання протоколу.

Про вечір за участю Більченко за кілька годин повідомили на одному з націоналістичних сайтів, пишуть "Новости Донбасса".