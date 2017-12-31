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Понад 10 тисяч поліцейських вийдуть на вулиці в новорічну ніч в Україні

Неділя, 31 грудня 2017, 17:19

Понад 8 тисяч поліцейських та 2 тисяч військовослужбовців Національної гвардії забезпечуватимуть безпеку та порядок у новорічну ніч в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"У Києві на службу заступили близько 1500 правоохоронців, серед них – вибухотехніки та кінологи. Вся інформація надходить та опрацьовується в ситуаційному центрі, до складу якого входять представники всіх правоохоронних та силових відомств", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у поліції зазначили, що під час відзначення новорічних свят, особовий склад поліції в областях переведено на посилений варіант несення служби.

Теми: поліціясвяткування
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