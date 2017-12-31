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Південна Корея перехопила ще один корабель з нафтою для КНДР

Неділя, 31 грудня 2017, 17:25

Південна Корея перехопила корабель під прапором Панами, який підозрюється в транспортуванні нафтопродуктів до КНДР.

Це вже друге перехоплення корабля, про яке повідомила Південна Корея протягом кількох днів, пише "Радіо Свобода".

Корабель КОТІ затримали в порту Пхентайк-Данцзин, повідомив агентству Reuters неназваний посадовець в органах влади. Cудно оглянули співробітники розвідки Південної Кореї і митники.

KOTI може перевозити 5100 тон нафти, серед членів його екіпажу - громадяни Китаю та Мьянми, пише агентство "Йонхап".

Як відомо, 29 грудня Південна Корея заявила про перехоплення танкера, який намагався доправити нафту до КНДР.

У Пекіні заявили, що не причетні до поставок нафти і нафтопродуктів КНДР всупереч санкціям Радбезу ООН.

Агентство Reuters з посиланням на два джерела серед європейських структур безпеки повідомило, що російські танкери постачали паливо в Північну Корею щонайменше три рази в останні місяці, передаючи вантаж у морі.

У свою чергу в Росії заявили, що дотримуються режиму санкцій ООН щодо КНДР у повному обсязі.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРсанкціїПівденна КореяКитай
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