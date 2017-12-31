У передноворічний день у зоні АТО не зафіксували порушень перемир’я
Неділя, 31 грудня 2017, 17:34
Передноворічний день у районі проведення АТО пройшов без порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 31 грудня 2017 року.
"Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та дотримуються Мінських домовленостей.