У соборі Чехії ялинку прикрасили назвами окупованих міст Донбасу

Ялинку у соборі святого Віта у Празі прикрасили листками з назвами окупованих міст Донбасу.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Прага. Головний собор Чехії — Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас — назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!", — написав посол у Facebook.