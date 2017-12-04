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Порошенко хоче підвищити мінімальну зарплату до 4100 гривень

Понеділок, 4 грудня 2017, 09:51
Порошенко хоче підвищити мінімальну зарплату до 4100 гривень

Президент Петро Порошенко заявив, що з наступного року планує підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 гривень.

Про це він розповів під час виступу на ІІ Всеукраїнському форумі об'єднаних громад у понеділок у Києві.

За словами президента, минулої п'ятниці підприємці поскаржилися йому на дефіцит робочих кадрів.

"Цей дефіцит означає, що в Україні почала зростати вартість робочої сили", - сказав Порошенко.

Він додав, що звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана з пропозицією збільшити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 гривень.

Президент додав, що минулого року вже була збільшена мінімальна зарплатня в Україні з 1600 до 3200 гривень.

"Це було правильне рішення, і його слід продовжувати. Тому я написав листа до Кабінету Міністрів і тепер публічно звертаюся до прем’єр-міністра із пропозицією наступного року вийти на рівень мінімалки в 4100 гривень", - сказав гарант.

Також Порошенко зазначив, що підприємцям слід наближати рівень заробітної плати до європейського рівня, оскільки тоді у кваліфікованих робітників буде мотивація краще працювати і саме у цих роботодавців, а також це допоможе збільшити надходження до місцевих бюджетів, пенсійного фонду та інше.

Ініціативу президента підтримав міністр соціальної політики Павло Розенко, про що він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ініціатива Порошенка щодо підвищення мінімальної зарплати абсолютно правильна ініціатива і він її підтримує.

"Рівень життя і добробут працюючої людини має бути підвищено. Переконаний, ми маємо всі шанси досягнути мінімальної зарплати 4100 грн. у 2018 році у неінфляційний спосіб", - написав Розенко.

"Такий крок також дасть нам додатковий ресурс надходжень до Песійного Фонду, що надасть нам можливості для чергового підвищення пенсій в Україні", - додав він

Раніше повідомлялося, що бюджетною резолюцією пропонується встановити розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2018 року на рівні 3 723 гривні, з 2019 року - 4 173 гривні, з 2020 року - 4 425 гривень.

Як відомо, із 1 грудня  прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 78 гривень, або на 4,63% до 1 762 гривень.

Українська правда

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Теми: президентПорошенкозарплати
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