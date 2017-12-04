У Мін'юсті зареєстрували партію "Слуга народу"

В Україні зареєстровано партію "Слуга народу", керівником якої є керівник ТОВ "95 квартал" і ТОВ "Студія Квартал-95" Іван Баканов.

Про це свідчить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції.

Насправді, юридична особа з ідентифікаційним кодом 40422142 була зареєстрована 13 квітня 2016 року за назвою "Партія рішучих змін" (керівник – Євген Юрдига), свідчить аналітична система YouControl.

Тепер під цим кодом – партія "Слуга народу".

Sluga Narodu (PDF)

Sluga Narodu (Text) ​

За номером телефону, вказаним при реєстрації партії, "Українській правді" сказали, що коментарів із приводу "Слуги народу" поки що не дають.

Між тим, Іван Геннадійович Баканов значиться також керівником ТОВ "95 квартал" і ТОВ "Студія Квартал-95".

При цьому засновником ТОВ "Квартал 95" значиться "Грін Фемілі Лтд (Green Family Ltd), зареєстрована на Кіпрі, а кінцевим бенефіціаром – "Лукас Колокотроніс".

А засновниками ТОВ "Студія Квартал-95" є Володимир Зеленський (на 99,99%) та Олена Зеленська (на 0,01%).

В Україні відомий серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95". У ньому вчитель історії Василь Голобородько, якого грає Володимир Зеленський, стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай чинили політики.