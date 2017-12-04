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У Мін'юсті зареєстрували партію "Слуга народу"

Понеділок, 4 грудня 2017, 10:50
У Мін'юсті зареєстрували партію Слуга народу

В Україні зареєстровано партію "Слуга народу", керівником якої є керівник ТОВ "95 квартал" і ТОВ "Студія Квартал-95" Іван Баканов.

Про це свідчить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції.

Насправді, юридична особа з ідентифікаційним кодом 40422142 була зареєстрована 13 квітня 2016 року за назвою "Партія рішучих змін" (керівник – Євген Юрдига), свідчить аналітична система YouControl.

 

Тепер під цим кодом – партія "Слуга народу".   

За номером телефону, вказаним при реєстрації партії, "Українській правді" сказали, що коментарів із приводу "Слуги народу" поки що не дають.

Між тим, Іван Геннадійович Баканов значиться також керівником ТОВ "95 квартал" і ТОВ "Студія Квартал-95".

 

При цьому засновником ТОВ "Квартал 95" значиться "Грін Фемілі Лтд (Green Family Ltd), зареєстрована на Кіпрі, а кінцевим бенефіціаром – "Лукас Колокотроніс".

А засновниками ТОВ "Студія Квартал-95" є Володимир Зеленський (на 99,99%) та Олена Зеленська (на 0,01%).

В Україні відомий серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95". У ньому вчитель історії Василь Голобородько, якого грає Володимир Зеленський, стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай чинили політики.

Олена Рощенко, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: партіїМін'юст
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