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Садового викликали до СБУ через карту з ОРДЛО

Понеділок, 4 грудня 2017, 13:10
Садового викликали до СБУ через карту з ОРДЛО

Міського голову Львова Андрія Садового викликали до СБУ через карту з так званими "народними республіками ДНР і ЛНР", представленої на Безпековому форумі у Львові.

Про це Садовий сказав під час спілкування із бійцями АТО, які пікетували його кабінет у зв`язку із цим інцидентом, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

"Я маю сьогодні о 15.00 годині йти в СБУ, тому що викликають мене як свідка по цьому форуму. СБУ замість того, щоб займатись терористами, будуть спілкуватись", – зазначив львівський мер.

Він зазначив, що багатьох збентежила карта, яка була розміщена під час форуму.

"Це є карта, яка була розміщена на європейському сайті і вона була як ілюстрація до російської окупації територій по Європі. Там були показані окуповані території в Молдові, в Грузії, в тому числі в Україні. Було показано, що в окупації знаходиться Крим і в окупації знаходиться частинна Донецької і Луганської областей", - сказав Садовий.

За його словами, він переглянув цю статтю і "вона в принципі є об’єктивна", а хтось просто "попробував подати певну інформацію під певними акцентами".

Як відомо, 30 листопада, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка пообіцяв подати заяву в СБУ про підтримку "народних республік" з боку організаторів та учасників Львівського безпекового форуму, який проходив у приміщенні Українського католицького університету (УКУ).

Підставою став той факт, що на англомовній карті позаду учасників форуму були перелічені підтримувані Росією осередки сепаратизму – Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія, Донецька та Луганська "народні республіки", а також анексований Крим.

Українська правда
Теми: СадовийЛьвівОРДЛОСБУ
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